Fotoğrafları sildirmek istedim ama...

Gazete ve dergiler için verdiği pozların internette bazı sitelerde yayınlamasını engellemek isteyen şarkıcı Zeynep Mansur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'na şikâyet dilekçesi verdi.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, şikâyet dilekçesinde kendisine ait bikinili, mayolu ve dekolte fotoğraflarının çeşitli internet siteleri ile haber sitelerinde 'fotoğraf galerisi' adı altında yayınlandığını belirten Mansur, söz konusu fotoğrafların yayınının durdurulmasını ve izinsiz kullanıldığı için ceza davası açılmasını istedi.Şikâyet dilekçesini işleme koyan savcılık, yaptığı incelemenin ardından takipsiz kararı verdi.

Takipsizlik kararında internet sitelerinde kullanılan Zeynep Mansur'a ait fotoğrafların zamanında Mansur'un kendi isteğiyle ve yayınlanması amacıyla çekildiği belirtilerek, fotoğrafların yayınının durdurulmasına gerek olmadığı ifade edildi.