Formula 1'de Bakü'nün elçisi Alonso

İki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso, bu sezon yapılacak Formula 1'in Bakü ayağının spor elçisi oldu.

Formula 1'in Azerbaycanlı organizatörü "Baku City Circuit" şirketinden yapılan açıklamada, Formula1'in Bakü ayağında 34 yaşındaki Alonso'nun resmi spor elçisi olarak seçildiği belirtildi.

Bakü'ye 8 Mart'ta gelecek Alonso, yarışın gerçekleştirileceği sokakları yerinde inceleyecek. İspanyol pilot, basın mensupları, hız sporları tutkunları ve Formula 1 gönüllüleriyle de görüşecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'na bu sezon ilk kez ev sahipliği yapacak Bakü'de yarışlar, 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yarış, başkentin ünlü Azadlık Meydanı'ndan başlayacak ve araçlar Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak. Pilotlar, Bakü'de 6 kilometre mesafe kat ederek 51 tur atacak. 20 zorlu virajın yer aldığı parkurda Formula 1 otomobillerinin hızı, 2 kilometreden 340 kilometreye kadar çıkacak.

Azerbaycan, en az 5 yıl Formula 1 takviminde yer alacak ve yarışlara ev sahipliği yapmaya devam edecek.