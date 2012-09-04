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Forma yüzünden ölmüş!

Mecidiyeköy’de metro istasyonu girişinde Pazar günü öldürülen Uğur Fakılı’nın faili, vicdan azabı çektiğini söyleyerek karakola teslim oldu.

04 Eylül 2012 Salı 15:10
Forma yüzünden ölmüş!

Polis, bu kişinin yanında bulunan iki kişiyi de yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların iş görüşmesi için Mecidiyeköy’e geldikleri ve daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah, uyuşturucu bulundurmaktan polise geliş kayıtları olduğu belirtildi.

Polis cinayete neden olan kavganın ölen Galatasaray taraftarı Uğur Fakılı’nın, zanlılardan birinin üzerinde bulunan Real Madrid forması nedeniyle, zanlılara  sataşması sonucu çıktığını belirledi.  Sorguları devam eden zanlıların, yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Mecidiyeköy’de önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda Galatasaray-Bursaspor maçını izlemek için arkadaşlarıyla buluşan Uğur Fakılı, yolda tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis, olay yerini gören Mobese ve işyeri kamera görüntülerini incelemeye almıştı.

ZANLI KARAKOLA TESLİM OLDU

Bahçelievler’de polis merkezine başvuran Muhammet Yakup  İ. (20) olayı kendisinin yaptığını, bıçakladığı kişinin öldüğünü televizyondan öğrendiğinde vicdan azabı çektiğini söyleyerek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Muhammet Yakup  İ.’nin ifadesi doğrultusunda olay sırasında yanında bulunan Murat Ç.(25) ile Uğur Y.(20) de yakalandı.

AYNI OTOBÜSLE MECİDİYEKÖY E GELMİŞLER

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada gözaltına alınan üç kişi ile Uğur Fakılı’nın bulunduğu grubun aynı metrobüsle Bahçelievler’den Mecidiyeköy’e geldikleri belirlendi.  Uğur Fakılı’nın içinde bulunduğu grubtaki bazı kişilerin otobüs içinde alkol almaya devam ettikleri, bu nedenle otobüstekilerle zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

BIÇAKLA ÜZERİME SALDIRDI

Otobüsün Mecidiyeköy’e gelmesiyle birlikte aşağı inen taraftar grubunun içinde bulunan Uğur Fakılı’nın arkada kaldığı sırada 3 kişi ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Garsonluk işi görüşmesi için Mecidiyeköy’e geldiklerini söyleyen zanlılardan Muhammet Yakup İ., "Benim üzerimde Real Madrid forması vardı. Sataştı. Bir anda bıçağını çekerek bana doğru sallamaya başladı. 4-5 kez salladıktan sonra bıçağı yere düşürdü. Sonra ortalık karıştı" dedi.

Polis gözaltındaki üç kişinin daha önceden kasten yaralama, ruhsatsız silah ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından daha önce polise geliş kayıtları bulunduğunu tespit etti. Yetkililer, olayda kullanılan bıçağın bulunması için çalışmaların devam ettiğini zanlıların yarın adliyeye çıkarılacağı belirtildi. 

DHA

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