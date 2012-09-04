Foça Haini Öldürüldü !

Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç bugün yaptığı basın toplantısında önceki akşam Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Polis kontrol noktasına saldıran 2 terörist ile ilgili bilgi verdi.



Saldırganların Viranşehir'den kiraladıkları araçla Ceylanpınar'a geçmek istedikleri buradan da Suriye'ye kaçacaklarını dile getiren Vali Güvenç "Geçtiğimiz Pazar akşamı Viranşehir Ceylanpınar yolunun 3. Kilometresinde Emniyet Müdürlüğü ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince asayiş yol uygulaması sırasında, Viranşehir istikametinden gelen 63 HY... plakalı beyaz renkli kamyonet durdurulmuş, araç sürücüsü araçtan indirilmiş ve üst araması sırasında araçtan bulunan 2 kişi uygulama yapan ekiplere yönelik silahlı ve el bombalı saldırıda bulundu. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle açık kimliği tespit edilemeyen PKK/KCK terör örgütü mensubu Ahmet kod adlı terörist ölü, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Yunus Çiçek ise yaralı olarak ele geçirildi." dedi.



15 YAŞINDA PKK'YA KATILMIŞ



Yaralı yakalanan Yunus Çiçek'in henüz 21 yaşında olduğunu ve 15 yaşında dağa götürüldüğünü ifade eden Vali Güvenç, Çiçek'i 6 yıldır Türkiye'deki gelişmelerden habersiz bir şekilde öldürmeye odaklanmış biri olarak tanıttı. Vali Güvenç, yakalanan şahıs itiraflarında Foça'daki olayı kendilerinin yaptığını ve bu olaydan sonra Şanlıurfa üzerinden Suriye'ye kaçmak istediklerini belirtti.