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Flaş...Tunceli'de patlama : 7 şehit!

Tunceli’de kent merkezinin 3 kilometre dışında meydana gelen patlamadaki 7 şehitten 6’sının asker, birinin ise o anda yürüyüşe eşiyle yürüyüşe çıkan bir kadın olduğu öğrenildi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 10:18
Flaş...Tunceli'de patlama : 7 şehit!

Tunceli'de 6 askerin şehit olduğu, yoldan geçen 1 kadının da yaşamını yitirdiği saldırıyı, PKK'lıların karayolu kenarına bıraktığı bomba yüklü otomobille gerçekleştirdiği ortaya çıktı. PKK'lıların saldırıdan 6-7 saat önce merkez Çiçekli Köyü yakınlarında Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait bir Ford Connect marka aracı gasp ettikleri belirlendi.

PKK'lıların gasp ettikleri bu araca bomba yükledikten sonra karayolu kenarına park ettikleri ve koruma görevi yaptığı belirtilen asker cip ile sivil plakalı askeri servis aracının geçişi sırasında patlattıkları öğrenildi.

Patlamada Land Rover marka askeri cip ile bomba yüklü araç alevler içinde kaldı. Tahrip gücü çok yüksek bombanın şarapnel parçaları da servis minibüsünde büyük tahribata sebep oldu. Patlamada ilk bilgilere göre 2 uzman çavuş ile 4 er şehit oldu. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kadın hayatını kaybederken, yanındaki eşi ise yaralandı. PKK'lıların gasp edip bomba yükledikleri araçta bulunan 2 kişiyi bir süre alıkoyduktan sonra saldırının ardından Çiçekli köyü yakınlarında serbest bıraktığı öğrenildi. Polis, 2 kişinin ifadesini almak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

ORMANLIK ALANDA 4 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Saldırının ardından hava destekli başlatılan operasyonlar, kapsamlı olarak sürdürülüyor. Olayın meydana geldiği bölgeye yakın ormanlık alanda şüpheli 4 kişinin tespit edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve polis harekat timleri sevkedildi. Bölgede arama tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği, PKK'lıların düzenlediği bombalı saldırıyla ilgili olarak ikinci kez yaptığı yazılı açıklamada 2 uzman çavuş, 4 er ve bir sivil vatandaş olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: '25.09.2012 günü saat 18.05 civarında, ilimiz merkez Atatürk Mahallesi Kanoğlu Mevkii Yeni Hastane Kavşağı'nda mayın patlaması neticesinde, ilgili kurumlar tarafından yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda saat 20.48 itibarıyla alınan bilgiye göre; patlamada 2'si uzman, 4 er ve bir sivil vatandaş olmak üzere 7 şehit bulunmaktadır. Olayda bir vatandaş yaralanmış olup, yaralı vatandaş Elazığ Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.'

ÖLEN SİVİ KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tunceli'deki saldırıda şehit olan sivil kadının Fadime Acar olduğu belirtildi. Ölen Acar'ın yaralanan eşi Ali Acar, ambulansla Elazığ Fırat Ünivesitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tunceli Bayındırlık İl Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Acar, burada tedavi altına alındı. Fadime Acar'ın annesi Anik Yüksel, damadının hastaneye getirildiği sırada gözyaşları döktü. Zazaca ağıtlar yakan Anik Yüksel'i yakınları teselli etmeye çalıştı.

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