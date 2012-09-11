Hainler Gazi Karakolu'na saldırdı:1 şehit

İstanbul Sultangazi 75. Yıl Polis Merkezi'nde saldırı meydana geldi.

Saat 11.00 sularındaki canlı bomba saldırısı nedeniyle polis memuru Bülent Özkan şehit olurken, saldırgan hayatını kaybetti.

Olayda karakol amiri, iki komiser ve bir polis ile 3 vatandaş olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Karakol bahçesindeki patlama, canlı bomba saldırısından kaynaklandı. Canlı bombanın karakolun girişinde x-ray kapısının önünde önce içeriye el bombası attığı, daha sonra üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtildi. Karakolun içinde de patlamamış bir el bombası bulundu.

SALDIRGAN 25 YAŞLARINDA BİR ERKEK

Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin "Gazi Karakolumuza bir canlı bomba gelip kendini patlatmıştır. Kendisi olay yerinde ölmüş. Bir polis arkadaşımız şehit olmuştur" dedi.

Canlı bombanın 25 yaşlarında bir erkek olduğunu açıklayan Çapkın, "Kimliği ile ilgili şu anda henüz açıklama yapmak istiyoruz. Ama netleştirdik aşağı yukarı. Örgütü de şimdilik söylemeyelim'' diye konuştu.

KAPIDA KISMİ ÇÖKME

Patlama nedeniyle karakolun giriş kapısında kısmi çökme meydana geldi. Karakolun avlusundaki polis araçları da zarar gördü.

Patlama sonrasında bölge güvenlik çemberine alındı. Olay yeri inceleme uzmanları patlayıcının türünü belirlemeye çalışıyor.