FIVB hakem kursu Ankara’da

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından organize edilen ''Bayan Aday Hakem Kursu'', Ankara'da düzenlenecek.
24-30 Eylül tarihlerinde Limak Ambassadore Otel'da gerçekleştirilecek kursa 3'ü Türk olmak üzre 15 hakem adayı katılacak.
Direktörlüğünü Macar Gyula Radi'nin yapacağı kursta, Belçika'dan Jean Claude Baccus eğitim verecek. Uluslararası hakemlerden Aziz Yener kurs sorumlusu olarak görev yapacak.
Kurs kapsamında, aday hakemlerin pratik yapabilmeleri amacıyla Aroma Erkekler Birinci Ligi takımlarından Galatasaray, Torul Gençlik, Maliye Milli Piyango, Ziraat Bankası ve Çankaya Belediyesi'nin katılımıyla, Türk voleybolunun unutulmaz ismi Payidar Demir anısına bir turnuva düzenlenecek.
26 Eylül'de başlayacak turnuvada her gün üç müsabaka oynanacak.