Fırında 'ekmek' kavgası

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, eğitim ve sertifika karşılığında çalışan başına 100 lira talep ediyor. İstanbullu fırıncılar ise bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek 5 liraya eğitim vermeye başladı.



Zaman'ın haberine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yayımladığı tebliğiyle ekmek üretiminde çalışanlara 'hijyen eğitimi'ni zorunluluk haline getirince Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) ile İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) arasında tartışma çıktı. Tebliğ, eğitimler konusunda, Bakanlığın ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışmasını öngörüyor. Buradan hareketle eğitim yetkisi alan Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF), kursiyerlerinden eğitim ve sertifika karşılığında 100 lira talep ediyor. Ancak EKÜDER, rakamın 5 lira gibi sembolik düzeye çekilmesi gerektiğini savunuyor. Derneğe göre aksi takdirde sektörde 150 bine yakın çalışan bulunduğundan fırıncının omuzlarına 15 milyon liralık yük binecek. TFF tarafı da Bakan Mehdi Eker ile konuştuktan sonra 145 lira olan ücretin zaten 100 liraya indirildiğine dikkat çekerek EKÜDER'i yetkisi olmadığı halde eğitim vermekle suçluyor. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, şu ana kadar 11 bin 183 kişiye eğitim verdiklerini, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye'ye eğitici gönderebileceklerini ifade ediyor. Kanunun kendilerine kursiyerden ücret talep etmeye izin verdiğini anlatan Balcı, diğer kurumların eğitim vermesine karşı olmadıklarını fakat 3-4 saatlik eğitimin 70 dakikada verilmesinin ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürüyor.



Hijyen eğitimi tartışması Fırıncılar Federasyonu'nun İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği'ne 30 Mart 2012'de İstanbul'da eğitim yetkisini vermesiyle başladı. İki tarafın farklı gerekçeler öne sürmesiyle başlayan anlaşmazlık üzerine 28 Mayıs'ta federasyon eğitim verme yetkisini dernekten geri aldı. Bunun üzerine EKÜDER Başkanı Ahmet Sarıhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarından bakana kadar tüm yetkililere söz konusu gelişmeyi aktardı. Sarıhan, yetkililere eğitimlerin ardından TFF'nin 145 lira hesaplarına yatırılmadığı takdirde sertifika vermediğini, kendilerinin bu rakamın yüksek olduğunu belirterek makul düzeye indirilmesini talep ettiklerini iletti. Yaşanan tartışma konunun 9 Temmuz'da Başbakan'a yansımasının ardından sonuca bağlandı. Gıda Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokolle eğitimin koordinasyonu için İstanbul Ticaret Odası (İTO) görevlendirildi. İTO ise Tarım İl Müdürlüğü'nden bir kamu görevlisinin denetiminde eğitim verme işini EKÜDER'e devretti. Dernek eğitimlere başladı. Kendilerinin yetkisiz eğitim verdiği suçlamalarını reddeden Başkan Ahmet Sarıhan, kursun ciddiyetsiz olduğu iddialarını şöyle cevaplıyor: "Derslerimiz iddia edildiği gibi 70 dakika değil, 2,5-3 saat sürüyor. 1 saatlik mevzuat, 1 saatlik hijyen eğitimini ve yeterlilik sınavını kapsıyor. Aksine bizi ciddiyetsizlikle suçlayanlar eğitimi 1 saatte veriyor."



Halk sağlığı ön planda tutularak yayımlanan tebliğe göre ekmek üretiminde çalışanlar, temel gıda hijyen eğitimi almak zorunda. Eğitim ve hijyenle ilgili genel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, ekipman ve hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırında HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek tebliği ve mevzuatı ve temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı gibi başlıklardan oluşuyor. Eğitimi bitiren kursiyer sınava tabi tutuluyor. 10 sorunun sorulduğu sınavda 7 ve üzeri soruyu doğru cevaplayanlara 5 yıl süreyle sertifika veriliyor.

