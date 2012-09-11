Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Fırında 'ekmek' kavgası

Ekmek üretiminin daha sağlıklı şartlarda yapılması için fırıncılara getirilen hijyen eğitimi zorunluluğu ilginç bir tartışma başlattı.

11 Eylül 2012 Salı 11:20
Fırında 'ekmek' kavgası

Türkiye Fırıncılar Federasyonu, eğitim ve sertifika karşılığında çalışan başına 100 lira talep ediyor. İstanbullu fırıncılar ise bu rakamın çok yüksek olduğunu belirterek 5 liraya eğitim vermeye başladı.

Zaman'ın haberine göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, yayımladığı tebliğiyle ekmek üretiminde çalışanlara 'hijyen eğitimi'ni zorunluluk haline getirince Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF) ile İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) arasında tartışma çıktı. Tebliğ, eğitimler konusunda, Bakanlığın ilgili meslek federasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışmasını öngörüyor. Buradan hareketle eğitim yetkisi alan Türkiye Fırıncılar Federasyonu (TFF), kursiyerlerinden eğitim ve sertifika karşılığında 100 lira talep ediyor. Ancak EKÜDER, rakamın 5 lira gibi sembolik düzeye çekilmesi gerektiğini savunuyor. Derneğe göre aksi takdirde sektörde 150 bine yakın çalışan bulunduğundan fırıncının omuzlarına 15 milyon liralık yük binecek. TFF tarafı da Bakan Mehdi Eker ile konuştuktan sonra 145 lira olan ücretin zaten 100 liraya indirildiğine dikkat çekerek EKÜDER'i yetkisi olmadığı halde eğitim vermekle suçluyor. Federasyon Başkanı Halil İbrahim Balcı, şu ana kadar 11 bin 183 kişiye eğitim verdiklerini, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye'ye eğitici gönderebileceklerini ifade ediyor. Kanunun kendilerine kursiyerden ücret talep etmeye izin verdiğini anlatan Balcı, diğer kurumların eğitim vermesine karşı olmadıklarını fakat 3-4 saatlik eğitimin 70 dakikada verilmesinin ciddiyetten uzak olduğunu ileri sürüyor.

Hijyen eğitimi tartışması Fırıncılar Federasyonu'nun İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği'ne 30 Mart 2012'de İstanbul'da eğitim yetkisini vermesiyle başladı. İki tarafın farklı gerekçeler öne sürmesiyle başlayan anlaşmazlık üzerine 28 Mayıs'ta federasyon eğitim verme yetkisini dernekten geri aldı. Bunun üzerine EKÜDER Başkanı Ahmet Sarıhan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı müsteşarından bakana kadar tüm yetkililere söz konusu gelişmeyi aktardı. Sarıhan, yetkililere eğitimlerin ardından TFF'nin 145 lira hesaplarına yatırılmadığı takdirde sertifika vermediğini, kendilerinin bu rakamın yüksek olduğunu belirterek makul düzeye indirilmesini talep ettiklerini iletti. Yaşanan tartışma konunun 9 Temmuz'da Başbakan'a yansımasının ardından sonuca bağlandı. Gıda Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokolle eğitimin koordinasyonu için İstanbul Ticaret Odası (İTO) görevlendirildi. İTO ise Tarım İl Müdürlüğü'nden bir kamu görevlisinin denetiminde eğitim verme işini EKÜDER'e devretti. Dernek eğitimlere başladı. Kendilerinin yetkisiz eğitim verdiği suçlamalarını reddeden Başkan Ahmet Sarıhan, kursun ciddiyetsiz olduğu iddialarını şöyle cevaplıyor: "Derslerimiz iddia edildiği gibi 70 dakika değil, 2,5-3 saat sürüyor. 1 saatlik mevzuat, 1 saatlik hijyen eğitimini ve yeterlilik sınavını kapsıyor. Aksine bizi ciddiyetsizlikle suçlayanlar eğitimi 1 saatte veriyor."

Halk sağlığı ön planda tutularak yayımlanan tebliğe göre ekmek üretiminde çalışanlar, temel gıda hijyen eğitimi almak zorunda. Eğitim ve hijyenle ilgili genel tanımlar, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, ekipman ve hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, fırında HACCP ve iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, ekmek tebliği ve mevzuatı ve temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı gibi başlıklardan oluşuyor. Eğitimi bitiren kursiyer sınava tabi tutuluyor. 10 sorunun sorulduğu sınavda 7 ve üzeri soruyu doğru cevaplayanlara 5 yıl süreyle sertifika veriliyor.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim