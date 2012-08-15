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Finansbank'tan 429 milyon liralık kâr

Finansbank’ın 2012 yılı ilk yarı net faaliyet kârı 429 milyon TL olarak gerçekleşti.

15 Ağustos 2012 Çarşamba 10:45
Finansbank'tan 429 milyon liralık kâr

Finansbank 2012 yılının ilk çeyreğinde 206 milyon TL olarak gerçekleşen net faaliyet kârını 2'nci çeyrekte yüzde 8 oranında artırarak 223 milyon TL'ye yükseltti.

Finansbank'ın toplam özkaynakları da 2012'nin ilk yarısında yüzde 10’luk artış ile 6 milyar 289 milyon TL'ye ulaştı.

Reel sektörün büyümesine destek veren politikalarıyla, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle ilerlemesini sürdüren Finansbank'ın toplam aktifleri Haziran 2012 itibarıyla 46,839 milyon TL'ye ulaştı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ile bireysel krediler alanlarında atılım gösteren banka, 2012 yılının ilk yarısında toplam kredilerini yüzde 8 oranında artırarak 33 milyar 287 milyon TL'ye yükseltti. Bu dönemde müşteri mevduat portföyü de 28 milyar 589 milyon TL’ye ulaştı.

Finansbank’ın ilk yarı sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapan Genel Müdür Temel Güzeloğlu şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda yeni bir bankacılık anlayışı ile ‘Bizce Mümkün’ dedik. Bu anlayışı 5 temel ilke üzerine inşa ettik: 1) Müşterileri dinlemek ve ihtiyaçlarını anlamak, 2) Bu ihtiyaçlara en uygun ürün ve hizmetleri sunmak, 3) Ürün ve hizmet ücretlerinde %100 şeffaflık sağlamak, 4) Sorunlara hızlı çözüm üretmek ve 5) İyi günde olduğu gibi kötü günde de müşterilerinin yanında olmak. Bugün açıkladığımız finansal sonuçlarımız bu yeni bankacılık anlayışının tüm Finansbanklılar tarafından içtenlikle özümsendiğini ve daha da önemlisi müşterilerimiz tarafından ödüllendirildiğini kanıtlamaktadır.”

Finansbank faaliyetlerini Türkiye genelinde 11 bine yakın çalışanı ve 522 şubesiyle sürdürüyor.

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