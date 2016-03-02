Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlıkları Azaldı

Finansal kesim dışındaki firmaların, Aralık 2015 döneminde bir önceki aya göre döviz varlıkları 2 milyar 934 milyon dolar azalırken, döviz yükümlülükleri 6 milyar 57 milyon dolar arttı.