Finans sektörüne vergi denetimi

Vergi Denetim Kurulu, bankaların çek-senet hareketlerinden off-shore hesaplarına, vergiden kaçınma amacıyla kullanılan forward, swap gibi işlemlerden beyanlara kadar geniş bir yelpazede inceleme yapacak.



Sigorta şirketleri, leasingfactoring şirketleri, yatırım ortaklıkları ve aracı kuruluşlar da incelenecek. Sabah'ın haberine göre denetim yıl sonuna kadar tamamlanacak. Eylülde 4 bin vergi müfettişini sahaya indiren Maliye müfettişleri, sahte belge kaynaklı incelemeleri risk analizi yöntemi ile yapacak. Risk analizi kapsamında, sistemin tespit ettiği mükellefleri inceleyecek.

