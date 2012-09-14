Finans merkezi ihalesi iptal

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2012 Cuma günü 1. Oturumu yapılan "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi, ihalede geçerli tek teklifin kalması ve buna bağlı olarak da ihalede uygun rekabet ortamının sağlanamaması nedeniyle, ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere iptal edildi.