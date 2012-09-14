Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos 2012 Cuma günü 1. Oturumu yapılan "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesi, ihalede geçerli tek teklifin kalması ve buna bağlı olarak da ihalede uygun rekabet ortamının sağlanamaması nedeniyle, ileri bir tarihte yeniden yapılmak üzere iptal edildi.
Finans merkezi ihalesi iptal
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi iptal edildi
14 Eylül 2012 Cuma 10:55