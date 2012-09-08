Film setine komedi filmi gibi baskın

Batman ’ın Sason ilçesinde, 3 Eylül 2012 tarihinde yönetmenliğini Kazım Öz’ün yaptığı ‘Dayı ile Yeğen’ adlı filmin çekimleri sırasında bir vatandaş arabayla film ekibine yaklaşıp “Ne yapıyorsunuz” diye sordu. Töre cinayetiyle ilgili filmin ekibi “Kısa metrajlı film çekiyoruz” cevabını verdi.



Meraklı izleyici rol icabı kafasında takke ile elinde tespih bulunan sinema ve İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Kemal Ulusoy’a selam verdikten sonra Arapça konuşmaya başladı. Ulusoy ise Arapçaya Kürtçe ile karşılık verdi. “Türkçe bilmiyor musun, neden Türkçe konuşmuyorsun” diyen izleyiciye Kemal Ulusoy da “Sen neden Arapça konuşuyorsun” diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından Sason polis merkez amirliğine giden izleyici, “Film ekibi beni yoldan çevirip Türkçe yerine Kürtçe konuşmaya zorladı” diyerek şikâyette bulundu. Olay yerine giden polis, film çekimi için gerekli izin kâğıtlarını yanlarında bulundurmayan set ekibiyle, cumhuriyet savcılığının talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Ulusoy’u Sason Polis Merkez Amirliği’ne götürdü.



Karakolda ifade verdi

Sinema kostümü ile emniyete götürülen Kemal Ulusoy, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu şüphesiyle’ ifade verdi. İfadesinde kimseyi kin ve düşmanlığa sürüklemediğini dile getiren Ulusoy serbest bırakıldı. Ulusoy ‘‘Tanımadığım bir insan kendisi Arapça konuşmasına rağmen Türkçe konuşmadığım için hem bana kızıyor hem de beni emniyete şikâyet ediyor. Olacak iş mi? İşin garip tarafı ise böyle bir durumdan dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu şüphesiyle’ ifade veriyorum. Bir insanın anadilini savunması suç mu?’’ dedi.

Senaryosunu öğrencilerin yazdığı ‘Dayı ile Yeğen’ filminin yönetmeni Kazım Öz ise daha önce de birçok kez bu tarz olaylara tanıklık ettiğini dile getirdi. Yönetmen Öz trajikomik olayı, “Herkesin anadilini konuşma hakkına sahip olduğu söylenen bir ülkede bu tarz olayların yaşanması üzücü bir olay. Birileri sizinle anadilinde yani Arapça konuşurken sizin ona başka bir dilde cevap vermesini istemesi ancak komedi filmlerinde olur. Bu olay bize komedi filmi için malzeme çıkardı” diye değerlendirdi.



Emniyet: Savcılığın talimatını gerçekleştirdik

Sason Polis Emniyet Amirliği ise olayla ilgi şu açıklamada bulundu: “Soruşturma bir vatandaşımızın bize şikâyet için başvuruda bulunması ile başlamıştır. Sason polis amirliği olarak savcılık kararı ile adı geçen şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Olayın ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu’ kapsamında değerlendirilmesi ise Sason Cumhuriyet Savcılığı’nın kararıdır.”

Bu arada şikâyetçi şahsın adı ‘güvenlik’ gerekçesiyle ifade tutanağında yer almadı.



Sahne kostümüyle tutuklanmıştı

Fırtına, Press, 70. Gün gibi filmlerde de rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Ulusoy, 1996 yılında da Mersin ’de ‘film konusu’ olabilecek bir suçlama yaşamış: “ Mersin ’de sahnede bir tiyatro oyunu sergiliyorduk. Ben de ilginç kıyafetler giyen oportünist bir karakteri canlandırıyordum. Emniyete bağlı ekipler tiyatro salonuna gelip kamerayla oyunumuzu kayda aldıktan sonra bizi tutukladı. 1 ay boyunca Mersin Cezaevi’nde yattım. Tutuklandığım zaman üzerimde sahne kostümü olduğu için 1 hafta boyunca sahne kostümüyle cezaevinde yattım.’’



Radikal