Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Film setine komedi filmi gibi baskın

Batman’da film setinde bir izleyicinin Arapça selamına Kürtçe karşılık veren oyuncu Kemal Ulusoy ’halkı kin ve düşmanlığa sevk’ten gözaltına alındı.

08 Eylül 2012 Cumartesi 13:00
Film setine komedi filmi gibi baskın

Batman ’ın Sason ilçesinde, 3 Eylül 2012 tarihinde yönetmenliğini Kazım Öz’ün yaptığı ‘Dayı ile Yeğen’ adlı filmin çekimleri sırasında bir vatandaş arabayla film ekibine yaklaşıp “Ne yapıyorsunuz” diye sordu. Töre cinayetiyle ilgili filmin ekibi “Kısa metrajlı film çekiyoruz” cevabını verdi.
 
Meraklı izleyici rol icabı kafasında takke ile elinde tespih bulunan sinema ve İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu Kemal Ulusoy’a selam verdikten sonra Arapça konuşmaya başladı. Ulusoy ise Arapçaya Kürtçe ile karşılık verdi. “Türkçe bilmiyor musun, neden Türkçe konuşmuyorsun” diyen izleyiciye Kemal Ulusoy da “Sen neden Arapça konuşuyorsun” diye karşılık verdi. Tartışmanın ardından Sason polis merkez amirliğine giden izleyici, “Film ekibi beni yoldan çevirip Türkçe yerine Kürtçe konuşmaya zorladı” diyerek şikâyette bulundu. Olay yerine giden polis, film çekimi için gerekli izin kâğıtlarını yanlarında bulundurmayan set ekibiyle, cumhuriyet savcılığının talimatıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Ulusoy’u Sason Polis Merkez Amirliği’ne götürdü.
 
Karakolda ifade verdi

Sinema kostümü ile emniyete götürülen Kemal Ulusoy, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu şüphesiyle’ ifade verdi. İfadesinde kimseyi kin ve düşmanlığa sürüklemediğini dile getiren Ulusoy serbest bırakıldı. Ulusoy ‘‘Tanımadığım bir insan kendisi Arapça konuşmasına rağmen Türkçe konuşmadığım için hem bana kızıyor hem de beni emniyete şikâyet ediyor. Olacak iş mi? İşin garip tarafı ise böyle bir durumdan dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu şüphesiyle’ ifade veriyorum. Bir insanın anadilini savunması suç mu?’’ dedi.

Senaryosunu öğrencilerin yazdığı ‘Dayı ile Yeğen’ filminin yönetmeni Kazım Öz ise daha önce de birçok kez bu tarz olaylara tanıklık ettiğini dile getirdi. Yönetmen Öz trajikomik olayı, “Herkesin anadilini konuşma hakkına sahip olduğu söylenen bir ülkede bu tarz olayların yaşanması üzücü bir olay. Birileri sizinle anadilinde yani Arapça konuşurken sizin ona başka bir dilde cevap vermesini istemesi ancak komedi filmlerinde olur. Bu olay bize komedi filmi için malzeme çıkardı” diye değerlendirdi.
 
Emniyet: Savcılığın talimatını gerçekleştirdik

Sason Polis Emniyet Amirliği ise olayla ilgi şu açıklamada bulundu: “Soruşturma bir vatandaşımızın bize şikâyet için başvuruda bulunması ile başlamıştır. Sason polis amirliği olarak savcılık kararı ile adı geçen şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. Olayın ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu’ kapsamında değerlendirilmesi ise Sason Cumhuriyet Savcılığı’nın kararıdır.”
Bu arada şikâyetçi şahsın adı ‘güvenlik’ gerekçesiyle ifade tutanağında yer almadı.
 
Sahne kostümüyle tutuklanmıştı

Fırtına, Press, 70. Gün gibi filmlerde de rol alan tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Ulusoy, 1996 yılında da Mersin ’de ‘film konusu’ olabilecek bir suçlama yaşamış: “ Mersin ’de sahnede bir tiyatro oyunu sergiliyorduk. Ben de ilginç kıyafetler giyen oportünist bir karakteri canlandırıyordum. Emniyete bağlı ekipler tiyatro salonuna gelip kamerayla oyunumuzu kayda aldıktan sonra bizi tutukladı. 1 ay boyunca Mersin Cezaevi’nde yattım. Tutuklandığım zaman üzerimde sahne kostümü olduğu için 1 hafta boyunca sahne kostümüyle cezaevinde yattım.’’
 
Radikal

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim