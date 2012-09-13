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İsyan Yemen'e sıçradı

Libya’da ABD Büyükelçisi Christopher Stevens’ın ölümüne yol açan "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmin isyanı Mısır ve Tunus’un ardından Yemen’e sıçradı. Göstericiler elçilik bahçesine girdi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:17
İsyan Yemen'e sıçradı

 

Yemen'in başkenti Sana'da Hz. Muhammed'e hakaret eden filmi protesto eden göstericiler, ABD Büyükelçiliği'ne saldırdı. Yemenli güvenlik güçleri, protestocuları ateş ederek durdurmaya çalışıyor.

Yemen'in başkenti Sana'da yüzlerce kişi, İslam'a hakaret eden filmi protesto etmek için ABD Büyükelçiliği'ne girmeye çalıştı. Elçilik binasına taş atan göstericiler, pencereleri kırdı.

Görgü tanıkları, ABD Büyükelçiliği'nin bahçesine giren göstericileri, güvenlik güçlerinin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığını belirtiyor. Ayrıca çatışma sırasında yaralılar olduğu iddia ediliyor.   

Mısır'da da gösteriler devam etti. Dün gece ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı sonrası göstericilerle, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, halkı barışçıl gösteri yapmaya çağırdı. Mursi, göstericilerin filmi bahane ederek suçsuz insanlara ve elçiliklere saldırmasının yanlış olduğunu söyledi.

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