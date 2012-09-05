Filede Portekiz seferi başlıyor

(A) Milli Takım Erkek Voleybol Takımı kafilesi, 7-9 Eylül tarihlerinde yapılacak 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2.tur maçları için yarın (6 Eylül) 11.00'de Lizbon'a hareket edecek.





Elemelerde (A) Grubunda yer alan Türkiye, 1. etap maçlarında Belarus, İngiltere ve Portekiz ile karşılaşacak. Sırp asıllı Fransız antrenör Veljo Basic yönetimindeki milli takımda sporculardan Ulaş Kıyak, Ahmet Pezük, Kemal Kıvanç Elgaz, Burutay Subaşı, Serhat Coşkun, Selçuk Keskin, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Erhan Dünge, Emre Batur, Resul Tekeli ve Ramazan Serkan Kılıç yer alıyor.





Ankara'daki kampta antrenman sırasında takım arkadaşıyla çarpışan ve burnu kırılan Serhat'ın durumu netlik kazanmadı. Serhat'ın doktor kontrollerinin devam ettiği ve Portekiz'e götürüleceği, ancak maçlarda forma giyip giymeyeceğine orada karar verileceği kaydedildi.





Elemelerde 2. tur 1. etap maçlarının ardından 14-16 Eylül tarihleri arasında 2. tur 2. etap maçları oynanacak. (A) Grubu 2. etap maçlarına Ankara ev sahipliği yapacak. Gruplarda 2. etap maçlarının ardından 1. olan takımlar Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılım hakkı elde ederken, grup ikincileri ise play-off maçları oynayacak. Play-off etabını kazanan 3 takım da Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılacak.





2. tur ilk etabında Türkiye'nin maç programı şöyle:





7 Eylül Cuma TSİ 21.30 Türkiye - Belarus





8 Eylül Cumartesi TSİ 17.00 İngiltere - Türkiye





9 Eylül Pazar TSİ 21.30 Portekiz - Türkiye