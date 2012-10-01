’’File’’nin 15. başkanı seçiliyor

Ankara'da yarın saat 10.30'da başlayacak Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Erol Ünal Karabıyık ile eski yönetim kurulu üyesi Özkan Mutlugil başkanlık için yarışacak.





1958 yılında kurulan TVF'ye bugüne kadar 9 isim başkanlık yaptı. 2006 yılında göreve gelen Erol Ünal Karabıyık, 2008 Pekin Olimpiyatları'nın ardından yapılan genel kurulda yeniden başkan seçilerek, üst üste 2 kez seçilen ilk başkan olarak federasyon tarihine geçti.





4 kez seçildiği başkanlık koltuğunda toplam 14 yıllık hizmet süresi bulunan Naci Bayamlıoğlu ise toplam başkanlık süresinde ilk sırada yer alıyor.





2008 yılında Karabıyık ile birlikte uluslararası hakem Ümit Sokullu ile Cihat Çetinkaya da başkanlığa adaylığını koymuştu. O yıl 84 oy alan Karabıyık başkan seçilmiş, Ümit Sokullu 53, Cihat çetinkaya ise 3 oyda kalmıştı.





1978-79 yıllarında TVF'ye başkanlık yapan ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yüksek Danışma ve Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Özcan Mutlugil'in oğlu olan Özkan Mutlugil, yarın yapılacak seçimde Karabıyık ile yarışacak. Mutlugil, başkanlığa adaylığını koymak için bir süre önce TVF Yönetim Kurulu'ndaki görevinden ayrılmıştı.





TVF'ye başkanlık yapan isimler ve yılları şöyle:





1958-1968 Vahit Çolakoğlu





1968-1971 Mustafa Mut





1971-1977 Haluk Aykulu





1977-1978 Naci Bayamlıoğlu





1978-1979 Özcan Mutlugil





1979-1988 Naci Bayamlıoğlu





1988-1991 Teoman Yazgan





1991-1992 Naci Bayamlıoğlu





1992-1993 Hüsnü Can





1993-1996 Naci Bayamlıoğlu





1996-2000 Ahmet Gülüm





2000-2006 Hüsnü Can





2006-2008 Erol Ünal Karabıyık





2008-2012 Erol Ünal Karabıyık