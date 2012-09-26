Fikret Orman’dan Quaresma açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Portekizli yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma'nın durumunun cuma gününe kadar netleşeceğini söyledi.





Swiss Otel'de bu sezonun formalarının tanıtıldığı programa katılan Fikret Orman, sezon başından beri alacağı ücret konusunda indirim yapmadığı için kadro dışı bırakılan Quaresma ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Kulüp olarak kendilerinin belirlediği prensipler olduğunu ifade eden Başkan Orman, "Quaresma kaliteli bir futbolcu. Fakat bizim de bazı prensiplerimiz var. O prensipler olmadığı sürece kendi duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Cuma gününe kadar bir görüşme yapacağız. O görüşmeden bir sonuç çıkacak" dedi.





Bir gazetecinin "Quaresma takıma dönmesi için yapmalı?" sorusuna Orman, "Biz bu durumu on defa açıkladık. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Futbol komitesi, teknik heyet ile Quaresma arasındaki bir görüşme yapılacak. Olay sonuçlanır" diye cevap verdi.





Takımın ilk 5 haftada gösterdiği performanstan memnun olduğunu kaydeden Orman, takımın son durumunu şöyle değerlendirdi: "Takımın durumundan son derece memnunum. Mücadele eden bir takım var. Ligin daha başındayız. Uzun bir maratondayız. Daha ilk yüz metresi geçildi. Sonuçlar önemli değil, asıl önemli olan maratonun sonucu önemlidir. Bu uzun maratonda tabi ki zaman zaman yol kazaları olacaktır. Bunlara hepimiz hazırlıklıyız. Her maç kazanılmaz tabii ki arada mağlubiyetler de olacak. Esas olan terini ıslatan, mücadele eden adil bir kadro oluşturmaktı. Yavaş yavaş öyle oldu."





Fernandes'in ayakkabıları ilgi çekti





Öte yandan geceye yöneticiler ve teknik heyetin yanı sıra futbolcular da katıldı. Siyah-Beyazlı ekibin yıldız oyuncularından Manuel Fernandes'in giydiği ayakkabılar ise geceye katılanların ilgisini çekti.