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Fikret Orman: 'Bu sezon 4 branşta çok iddialıyız'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bu sezon futbol, basketbol, bayan voleybol ve hentbolda çok iddialı olduklarını söyledi.

27 Eylül 2012 Perşembe 20:30
Fikret Orman: 'Bu sezon 4 branşta çok iddialıyız'
Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi'nin sezon açılış töreni yapıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen sezon açılış törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ile siyah-beyazlı takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Fikret Orman törende yaptığı konuşmada, Bahçeşehir Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğini çok önemsediğini dile getirerek, ''İyi bir takım kurulduğunu görüyorum. Çok değerli teknik ekibimiz var. Bu sezon futbol, basketbol, bayan voleybol ve hentbolda çok iddialıyız. İnşallah başarılara ulaşırız. Ama saha skorlarından daha önemli olan şey sürekli başarıdır. Belki sürekli başarıyı sağlamak bu sene olmaz, bir sonraki sene olabilir. Çok önemli şeyler yapılıyor. Bunun için başta Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve rektörüne, yönetim kurulumuzda bu işi götüren Erdal Karacan ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Başarılar hepimizin olsun'' ifadelerini kullandı.

Şenay Yalçın da Beşiktaş ile yaptıkları işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılış töreni, teknik heyet ve oyuncuların tanıtılmasıyla sona erdi.
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