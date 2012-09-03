Fikret Orman: 'Beşiktaş takımı kolej havasını yakaladı'

Başkan Orman, yeni sezona heyecanla başladıklarını ve Siyah-Beyazlı takımın kolej havasını yakaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Yeni sezon öncesi aldığımız önemli kararlar sonrasında Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen yıldız adayı genç isimlerle, tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek; Siyah-Beyaz kutsal formamızın hakkını verecek ve terinin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğine inandığımız oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk.

Bu yeni kadro, Beşiktaşımız’da kolej takımı havasını yıllar sonra tekrar yakalarken, kısa vadeli hedeflerimizin dışında Beşiktaşımız’ın gelecek yıllarının da garantisi olacaktır. Sadece bugünü düşünerek değil geleceğe odaklanarak yaptığımız yoğun çalışmaların neticesinde bir araya getirdiğimiz kadromuz, ilerleyen haftalarda uyum sürecini tamamlayacak, performansını çok daha üst noktalara taşıyacaktır. Ligin uzun bir maraton olduğunu unutmamalıyız. Başarıya ulaşmak için daha önümüzde uzun bir yol var. Bunun bilincinde olarak hareket etmeli ve sabırlı olmalıyız.





Beşiktaşlılık, beşikten başlayıp, büyüklerimizden öğrendiğimiz, mezarımızda son bulacak bir aşk hikayesidir. Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanmak, emeğe saygılı davranmak, dürüst ve mütevazı olmak, iyi günde-kötü günde renklerimize sahip çıkmak en başta gelen özelliklerimizdir.

Ben de bu geleneklerle yetiştim, çocuklarımı bu değerlerle büyütüyorum ve bütün bunların bilincinde olarak Beşiktaş’a başkanlık yapma onurunu taşıyorum. Bu özelliğimizi, BJK İnönü Stadı’nın tribünlerinde tüm Türkiye’ye göstermemiz, benim en büyük dileğimdir. Özellikle BJK İnönü Stadı’nda eşlerimizle, çocuklarımızla, formalarımızla takımımıza destek olmaya devam edelim."



