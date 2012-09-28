FIFA 13'ü Taşıyan Tır Soyuldu

Hollanda’da bugün itibariyle satışa sunulacak olan FIFA 13’ün çıkmasına saatler kala, pek alışılmadık bir hırsızlık olayına rastlandı. Gerçekleşen soygunda bir tır içinde taşınan FIFA 13 kopyaları, hırsızların eline geçti.

Hollanda’nın Boxmeer isimli kasabasının yakınlarında gerçekleşen olayda, sürücü ufak bir mola vermek için aracını durdurmuştu. Kısa bir süre geçtikten sonra geriye dönen sürücü, ürünlerden bir miktarının yerinde olmadığını gördü.

Böylece Electronic Arts dağıtımındaki popüler futbol oyununun, 420 kopyası suçluların eline geçmiş oldu. FIFA 13’ü raflarına koymak isteyen bazı satıcılar ise gelecek diğer siparişleri beklemek zorunda kalacaklar.



