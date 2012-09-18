Fiat Doblo Cargo XL, piyasaya çıktı

Ar-Ge sorumluluğuyla birlikte fikri ve sınai mülkiyet hakları Tofaş’a ait olan, 2011 Yılın Ticari Aracı” ödülü dâhil olmak üzere uluslararası birçok ödüle layık görülen ve Türk işçi ve mühendislerinin eseri olan Yeni Fiat Doblo Cargo’nun “XL” adı verilen yeni versiyonu, 64’üncü Hannover Ticari Araçlar ve Yan Sanayi Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı.



“Made In Turkey” etiketiyle yollara çıkarak rüştünü ispat eden Yeni Fiat Doblo Cargo’nun XL versiyonu, hafif ticari araç müşterilerine sunduğu yeni ve esnek hacim özellikleriyle ön plana çıkıyor.



Daha uzun aks mesafesi ve yüksek tavan kombinasyonuyla 5 metreküplük (5 bin litrelik) yükleme hacmi ve 1000 kg’lık taşıma kapasitesine sahip olan Yeni Fiat Doblo Cargo XL, taşıma kapasitesi ve hacim bakımından “Sınıfının En İyisi” olmasına ek olarak yük bölmesi boyutları bakımından “Sınıfının En İyisi” (yük bölmesi yüksekliği 1550 milimetre, uzunluğu ise 2170 milimetre) olması gibi üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor.





Yeni Fiat Doblo Cargo XL, 1.6 litre 90 HP ve 105 HP’lik Multijet motorların yanı sıra 2.0 litre 135 HP’lik Multijet motor seçenekleriyle donatılmış olarak üretilecek. Euro 5 normlarına uygun 3 turbo dizel motor seçeneğinin yanı sıra Yeni Fiat Doblo Cargo XL’in kaputu altında 1.4 litre 120 HP’lik T-Jet motora da yer veriliyor. Yeni Fiat Doblo Cargo XL ailenin diğer üyeleri gibi bu sınıfta bir ilk olarak “bi-link” bağımsız arka süspansiyon sistemi ile donatılmasıyla da dikkat çekiyor. Bugüne kadar sadece üst sınıf otomobillerde görülen bu sistem sayesinde araç her türlü yol yüzeyi ve yük koşulunda mükemmel seviyede yol tutuşu ve sınıfının standartlarının ötesinde konforu birarada sunuyor.

