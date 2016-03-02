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Ferrari GTC4Lusso, ekimde Türkiye'de

Ferrari GTC4Lusso, ekimde Türkiye'de

02 Mart 2016 Çarşamba 17:16
Ferrari GTC4Lusso, ekimde Türkiye'de

Ferrari, spor Grand Tourer konseptinin yaşadığı büyük değişimi ortaya koyan yeni dört koltuklu modeli GTC4Lusso'yu, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Yaklaşık 700 bin avro değerindeki modelden Türkiye'ye sadece 1 tane gelecek.

Ferrari açıklamasına göre, 0-100 kilometre / saat hızlanmasını sadece 3,4 saniyede gerçekleştiren ve 335 kilometre / saatlik son hıza sahip 4 koltuklu Ferrari GTC4Lusso, 690 HP'lik V12 motoruyla ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle markanın yeni amiral gemisi olarak ön plana çıkıyor.

Ferrari'nin FF modeliyle başarılı bir şekilde spor Grand Tourer konseptine dönüşünün ardından yeni nesil 4 koltuklu ve 4 tekerlekten çekişli yeni modeli Ferrari GTC4Lusso, yollara çıkmaya hazırlanıyor. Dünya tanıtımı 2016 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Ferrari GTC4Lusso, "Şahlanan At" logolu markaya daha genç, farklı bir müşteri tabanı oluşturan FF modelinden bayrağı devralacak.

GTC4Lusso, olağanüstü bir motor gücü isteyen ancak araç içi konforundan, sportif zarafetten ve kusursuz detaylandırmalardan taviz vermek istemeyen sürücüler için ideal bir kombinasyonu simgeliyor.


- 700 bin avro değerindeki modelden Türkiye'ye sadece 1 tane gelecek



Adını, 330 GTC, Enzo Ferrari'nin favorilerinden biri olan 330 GT ve zarafet ile yüksek performansı birleştiren 250 GT Berlinetta Lusso gibi ünlü seleflerinden esinlenerek alan Ferrari GTC4Lusso'nun, neredeyse "fastback" tarzı bir silüet veren, aerodinamik ve konik yapılı "coupe" formlu tasarımı bulunuyor.

GTC4Lusso, dört yolcu ve geniş bagaj kısmı için başarılı bir alan ve konforu garanti eden yeterli iç hacmiyle dikkati çekiyor. Yeni modelin tavan kıvrımının alçaltıldığı arka tasarımı, aracın sportif ruhunu yansıtıyor. Ferrari'nin kendine özgü ikiz arka farları arka kısmı süslerken, kaslı tekerlek yuvaları aracın atletik yapısını net biçimde ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FerMas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, yeni modeli ekim ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunacaklarını belirtti. Bel, yaklaşık 700 bin avro değerindeki modelden Türkiye'ye sadece 1 tane getireceklerini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCenevreFerrari
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