Fernandes uçuyor

Sakatlığı nedeniyle Sanica Boru Elazığspor karşılaşmasında oynayıp, oynamayacağı merak konusu olan Manuel Fernandes sahalara fırtına gibi döndü. Rahatsızlığını tamamen atlatan Portekizli futbolcu, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki antrenmanda döktürdü! Attığı paslar ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjileriyle dikkatleri üzerinde toplayan Fernandes ile partneri Veli Kavlak, teknik direktör Samet Aybaba’nın da yüzünü güldürdü. Yaptığı asistlerin yanı sıra attığı gollerle de bu sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fernandes, Beşiktaş’ın en büyük kozu olarak öne çıkmasını bildi. Tüm oyun planını Portekizli üzerine kuran Samet Aybaba, 26 yaşındaki oyuncuyu yarınki karşılaşmada da sahaya sürecek.





Kadir de öne çıktı





Dünkü antrenmanda Fernandes ve Veli’ye ayak uyduran bir diğer isim de genç Kadir Arı’ydı. Genç yıldız hırslı ve istekli oyunuyla teknik direktör Samet Aybaba’nın gözüne girmeyi başardı.





Kaynak: Fanatik - Orhan Yıldırım