Fernandes’ten mutlusu yok

Beşiktaş’ın bu sezonki en önemli kozu şüphesiz Manuel Fernandes olacak. Takıma liderlik yapması beklenen Portekizli yıldız, ligin ilk üç haftası geride kalırken kendisine güvenenleri yanıltmayacağını gösterdi. Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Fernandes, milli takımdan gelen davetle iyice keyiflendi. EURO 2012 kadrosunda yer almayınca morali fazlasıyla bozulan 26 yaşındaki futbolcu, sakat olmasına rağmen milli takım kampına katıldı. Burada bir yandan tedavisini sürdürürken, bir yandan da milli takımdaki arkadaşlarına destek oluyor. Neşesi yerine gelen Fernandes’in, ligin dördüncü haftasında oynanacak olan Sanica Boru Elazığspor mücadelesine kadar tamamen iyileşmesi bu mücadelede ilk 11’deki yerini alması bekleniyor.





Aybaba’dan yakın takip





Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba ve Siyah-Beyazlılar’ın sağlık ekibi de yıldız futbolcunun son durumunu ve tedavi sürecini yakından takip ediyor. Portekiz Milli Takım doktorlarından sık sık bilgi alınıyor.

Kaynak: Fanatik