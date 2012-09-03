Fernandes kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ın yıldızı Manuel Fernandes, Siyah-Beyazlı formayla sergilediği başarılı performansın ardından Portekiz Milli Takımı'nın hocası Paulo Bento'nun da dikkatini çekmişti. Karabükspor maçında iki gol atarak göz kamaştıran yıldız oyuncu, ağrıları dinmeyince milli takım kadrosundan çıkarıldı. Fernandes, "Cumartesi günü maça çıktım ve darbeler aldım. Tam olarak iyileşmedim ve faydalı olabileceğimi düşünmüyorum. Ülkeme şu noktada faydalı olamayacağım için üzgünüm, ancak Dünya Kupası'na katılacağımızı ve büyük işler başaracağımızı biliyorum" diye konuştu.