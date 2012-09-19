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Fernandes idmana çıkmadı

Beşiktaş'ın bugünkü idmanına, sol ayak bileğinde burkulma olan Manuel Fernandes katılmadı. Poretkizli yıldızın durumu 21 Eylül Cuma günü belli olacak.

19 Eylül 2012 Çarşamba 15:20
Fernandes idmana çıkmadı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sanica Boru Elazığspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından bir gün izin yapan Siyah-Beyazlı futbolcular, Gaziantepspor mücadelesinin ilk idmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirdi. İlk bölümde koşu ve istasyon çalışması yapan futbolcular, daha sonra pas antrenmanı üzerinde durdu. Uzun süre şut idmanı yapan Beşiktaş'ın antrenmanı yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çift kale maçta mavi takım, kırmızı ekibi 3-2 yendi. Batuhan Karadeniz ve Hasan Türk'ün golleriyle 2-0 geriye düşen mavi takım, Almeida'nın 2 golüyle 2-2 beraberliği sağladı. Mehmet Akyüz, attığı golle mavi takımın maçı 3-2 kazanmasını sağladı.

Fernandes sakat

Beşiktaş'ın bugünkü idmanına, sol ayak bileğinde burkulma olan Manuel Fernandes katılmadı.

Portekizli oyuncunun 2 gün dinlendirileceği ve durumunun 21 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi. 

Sakatlığı henüz geçmeyen Muhammed Demirci ise takımdan ayrı koşu yaptı. 

Mehmet Akgün takımla birlikte çalışmalara başladı

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı geçen Mehmet Akgün ise takımla birlikte çalışmalara başladı.

Öte yandan, bir pozisyon sırasında dizi çime takılan Ersan Adem Gülüm'ün dizinde kanama meydana geldi. Saha içinde tedavisi yapılan Ersan, daha sonra çalışmaya devam etti.

Almeida moral depoluyor

Takımdan ayrılmak için transfer arayışlarına giren, ancak herhangi bir kulüp bulamayınca Beşiktaş'ta devam etme kararı alan Hugo Almeida, yavaş yavaş kendini buluyor.

Antrenman maçında kırmızı ekibin 2 golünü atan Portekizli oyuncunun, neşeli halleri de dikkati çekti.

Aybaba'dan yakın markaj

Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Samet Aybaba, futbolcularıyla antrenmanın her anında yakından ilgileniyor.

İstasyon çalışmasını kenardan izleyen tecrübeli teknik adam, zaman zaman futbolcularına daha istekli hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Pas çalışmasında da futbolcularla birlikte yer alan Aybaba, çift kale karşılaşmasını da yardımcısı Recep Çetin ile birlikte dikkatli bir şekilde takip etti.

Neşeli idman

Ligde 4 hafta sonunda 8 puan toplayan Beşiktaş'ta futbolcuların neşeli olmaları dikkati çekti.

Antrenman boyunca birbirleriyle şakalaşan siyah-beyazlılarda özellikle Batuhan Karadeniz ve Ersan Adem Gülüm'ün esprileri çalışmaya damgasını vurdu. Batuhan Karadeniz, çift kale maçta hakemlik yapan istatistik uzmanı ve kondisyoner Ersin Aka'ya takılmadan edemedi. Maçla ilgili sohbet sırasında Aka'nın, verdiği bir karar sonrası ''Bir hata oldu'' demesi üzerine genç oyuncu, ''Her maçta bir hata olur mu?'' diye yanıt verirken, daha sonra Alman futbolcu Roberto Hilbert'e dönerek, ''Roberto, bu ne ya'' ifadesini kullandı.

İdman sonrası dinlenen oyuncuların aksine şut çalışması yapan Ersan Adem Gülüm ise Mehmet Akyüz ve Batuhan'a yönelik espriler yaptı. Ersan, Mehmet Akyüz'ün ''Gel buraya'' sözü üzerine, ''Ekstra çalış da hoca görsün'' dedi. Siyah-Beyazlı oyuncu, kendisiyle birlikte çalışmaya başlayan ve attığı şutu gole çeviremeyen Batuhan'a ise ''Bir de golcü olacak'' ifadesiyle takıldı.

Beşiktaş, Gaziantepspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
 
 
 

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