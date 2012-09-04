Fernandes gençleri yetiştirecek

Beşiktaş orta sahasının yıldız ismi Manuel Fernandes, teknik direktör Samet Aybaba'ya "Oğuzhan ve Erkan Kaş çok kabiliyetli. Tüm idmanlardan sonra onlarla ekstra çalışma yapacağım. Hep yeni şeyler öğrenecekler" dedi.