Fernandes gençleri yetiştirecek

Bu sezon kadrosunda tecrübeli ve genç oyuncuları bir araya getiren Beşiktaş’ta takımın ağabeyleri aynı zamanda birer öğretmen gibi... Daha önce kaptan İbrahim Toraman ve Uğur Boral, gençlerle yakından ilgilendiklerini sıkça ifade etmişlerdi.
Şimdi bu isimlere Manuel Fernandes de eklendi. Teknik direktör Samet Aybaba ile özel bir görüşme yaptığı ortaya çıkan Portekizli yıldız, “Biz Erkan Kaş ve Oğuzhan gibi çok kabiliyetli ama bu yeteneklerini sahaya yansıtamayan oyunculara sahibiz. Ben onlarla yakından ilgileneceğim. Her idmandan sonra ekstra çalışma yapacağız. Burada olduğum sürece Oğuzhan ve Erkan her gün yeni şeyler öğrenecek. Özelliklerini sahaya yansıtmalılar ve yeteneklerinden yararlanmalıyız” dedi.
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