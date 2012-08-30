Fernandes’den ayrılık sinyalleri

Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Radyospor’da katıldığı bir programda transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Necati Ateş ve Gökhan Ünal’ın gündemlerinde olmadığını belirten Çebi, “Mustafa Pektemek’in sakatlanmasının ardından Mevlüt Erdinç ile görüştük. Ama son durum nedir bilmiyorum. Chamakh çok istediğimiz bir oyuncu. Onun bir yerden beklentisi var. İnşallah olmaz, bize gelir. Lazovic ile sorunumuz yok ama kulübü ile sorun var. Almeida ailevi nedenlerden dolayı gitmek istiyor. Biz onun da kalmasını istiyoruz. Ama gitmek isterse zorla olmaz. Fernandes ve Almeida’nın bir kuruş alacağı yok” dedi.





"Q7 giderse güle güle"





Quaresma konusuna da değinen Ahmet Nur Çebi; “Onun için önemli olan taraftarın alkışlaması. Ben yöneticiyim böyle düşünüyorum. Benim için takımın kazanmadı önemli. Quaresma giderse güle güle. Gitmezse, Samet Hoca kadroya alırsa Beşiktaşlılar seyrederler. Quaresma’yı Türkiye’de bir kulübe vermemeye hassasiyet gösteriyoruz” diye konuştu.





"Biz bırakmayız ama"





Çebi’nin, Siyah-Beyazlı camiada, takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan Fernandes için sarfettiği sözler ise kafalarda soru işareti bıraktı. Beşiktaş 2. Başkanı’nın, “Fernandes’i göndermiyorum. Hatası bir, faydası on. Yönetim olarak Fernandes’in gitmesini istemiyoruz. Ama, "Gitmek istiyorum’ derse ne yapacağız?" sözleri, “Almeida’nın ardından Fernandes de mi ayrılık sinyalleri veriyor?” sorusunu beraberinde getirdi.