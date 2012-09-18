Ferguson’dan Umut’a ilginç benzetme

Alex Ferguson, Galatasaray'da çekindikleri oyuncular arasında Umut Bulut'u saydı. Bulut soyadını İngilizcedeki 'bullet' (mermi) kelimesine benzeten Ferguson, "Bir santrafor için güzel bir isim" dedi.

Yarınki Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen Ferguson, Sarı-Kırmızılılar'da tanıdıkları oyuncular arasında Emmanuel Eboue, Johan Elmander, Felipe Melo ve Selçuk İnan'ı saydı.

Galatasaray'ın maçlarının video kayıtlarını izleyerek analizler yaptıklarını ifade eden Ferguson, "Tecrübelerim bana Türk takımlarına karşı mücadelenin asla kolay olmadığını gösterdi. Yarın başa baş bir mücadele olacak" diye konuştu.

Alex Ferguson ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde grubu lider olarak tamamlamak için özellikle defans oyuncularının sakatlanmamalarının çok önemli olduğunu dile getirdi.