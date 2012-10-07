Fenerbahçeliler’in aklı Alex’te

Fenerbahçe'nin cezalı olması nedeniyle sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların izleyebileceği derbi öncesi erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Alex'e desteğini sürdürdü.





Kadın taraftarlar, maça giremeyecek olan erkek taraftarlarla stat çevresinde dolaşarak ''I Love You Alex'' tezahüratları yaptılar. Taraftarların ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerde de Alex'in fotoğraflarının yanı sıra ''Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Alex de Souza'', ''01.10.2012 Bu tarih unutulmayacak, elbet hesabı sorulacak'', ''Üzülme büyük kaptan Alex de Souza. Bu taraftar seni sonsuza dek kadroya almıştır'' yazıları yer aldı.





Alex maskeleri satıldı





Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılması nedeniyle yönetim kurulu ve teknik heyete tepkili olan taraftarlar, maçta takmak üzere stat çevresinde satılan Alex maskelerinden aldı.





Taraftarlar, Alex'in Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki park alanında bulunan heykelinin önünde de hatıra fotoğrafları çektirdiler.





Heykel çevresinde Alex maskeleri ve Brezilyalı futbolcunun çeşitli ürünleri satıldı.





Beşiktaş formalı kadın taraftarlar da maça geldi





Beşiktaşlı çok sayıda kadın taraftar da maça geldi.





Stat çevresinde Fenerbahçe formalı kadın taraftarlarla birlikte üzerinde Beşiktaş formalı kadın taraftarlar da yer aldı.





Derbi maç için, saat 17.00'den itibaren tribün kapıları açılarak, taraftarlar stada alınmaya başlandı.





Fenerbahçe Futbol Takımı, Beşiktaş ile yapacağı mücadele için karşılaşmaya iki saat kala Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Taraftarlar tesislerden ayrılırken futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak, moral vermeye çalıştı.







