Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Fenerbahçeliler’in aklı Alex’te

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi yaptıkları tezahüratlar ve pankartlarla takımdan ayrılan Alex'e destek verdiler.

07 Ekim 2012 Pazar 19:50
Fenerbahçeliler’in aklı Alex’te
Fenerbahçe'nin cezalı olması nedeniyle sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocukların izleyebileceği derbi öncesi erken saatlerde stat çevresine gelen taraftarlar, teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadığı sorunların ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Alex'e desteğini sürdürdü. 

Kadın taraftarlar, maça giremeyecek olan erkek taraftarlarla stat çevresinde dolaşarak ''I Love You Alex'' tezahüratları yaptılar. Taraftarların ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerde de Alex'in fotoğraflarının yanı sıra ''Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek Alex de Souza'', ''01.10.2012 Bu tarih unutulmayacak, elbet hesabı sorulacak'', ''Üzülme büyük kaptan Alex de Souza. Bu taraftar seni sonsuza dek kadroya almıştır'' yazıları yer aldı. 

Alex maskeleri satıldı

Brezilyalı futbolcuyla yolların ayrılması nedeniyle yönetim kurulu ve teknik heyete tepkili olan taraftarlar, maçta takmak üzere stat çevresinde satılan Alex maskelerinden aldı.

Taraftarlar, Alex'in Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki park alanında bulunan heykelinin önünde de hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Heykel çevresinde Alex maskeleri ve Brezilyalı futbolcunun çeşitli ürünleri satıldı. 

Beşiktaş formalı kadın taraftarlar da maça geldi

Beşiktaşlı çok sayıda kadın taraftar da maça geldi.

Stat çevresinde Fenerbahçe formalı kadın taraftarlarla birlikte üzerinde Beşiktaş formalı kadın taraftarlar da yer aldı.

Derbi maç için, saat 17.00'den itibaren tribün kapıları açılarak, taraftarlar stada alınmaya başlandı. 

Fenerbahçe Futbol Takımı, Beşiktaş ile yapacağı mücadele için karşılaşmaya iki saat kala Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden hareket etti. Taraftarlar tesislerden ayrılırken futbolculara sevgi gösterilerinde bulunarak, moral vermeye çalıştı. 


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim