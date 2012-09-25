Fenerbahçeli taraftarlardan takıma destek organizasyonu

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 2012-2013 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan takımına destek vermek için büyük bir organizasyon planladı.

Taraftar oluşumu ''12 Numara''nın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda, taraftarların 27 Eylül Perşembe günü akşam antrenmanı öncesi Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanmaları istendi.





Yapılan çağrılarda, ''Takımımıza bir kez daha sahip çıktığımızı, gücümüzle onlara güç vermeye geldiğimizi göstermek için perşembe günü 17.30'da Samandıra'da buluşalım. Baklava ve çiçek götürmeye gitmiyoruz, takımımızı ayağa kaldırmaya gidiyoruz'' ifadeleri kullanıldı.