Fenerbahçeli oyuncular kontrolden geçti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın 4 oyuncusu sağlık kontrolünden geçti.





Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferler Brezilyalı Paula Pequeno ve Marianne Steinbrecher ile birlikte Kim Yeon Koung ve Eda Erdem, Göztepe'deki Medical Park Hastanesi'nde bir dizi sağlık testine tabi tutuldu.





Kontrolde kan örnekleri veren oyuncuların, daha sonra göz, kulak-burun-boğaz, göğüs hastalıkları, ortopedi, dahiliye ve genel cerrahi polikliniklerinde muayene olduğu bildirildi. Akciğer röntgeni de çektiren voleybolcuların, eko kardiyografi ve efor testleri ile sağlık kontrolünü tamamladığı kaydedildi.



