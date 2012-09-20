Fenerbahçeli Kadınlar Günü, Fenerium’da kutlandı

''20 Eylül Dünya Fenerbahçeli Kadınlar Günü'', sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Yasemin Merçil'in de katılımıyla kutlandı.





Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın altında bulunan Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte Merçil, kulüplerine desteklerini esirgemeyen tüm Fenerbahçeli kadınlara teşekkür etti.





Merçil, geçen yıl bugünkü tarihin Fenerbahçe camiası için hem buruk hem de sevinçle hatırlanacağı bir gün olduğunu aktararak, ''Kadın taraftarlarımız, geçen sene bugün, Fenerbahçelinin bütünlüğünü, başkanının ve yöneticisinin arkasında olduğunu gösterdi. Bunu yapan Fenerbahçeli kadınlar tüm dünyada da ses getirdi, ödüle aday gösterildi. Ama bizim için bundan daha çok manevi anlamı olan bir gündü. Artık bir tarih olan o günü unutmamak için bir arada olmayı istedik'' ifadelerini kullandı.





''Dünya Fenerbahçeli Kadınları Günü''nü, sarı-lacivertli kulübün kadın kongre üyeleriyle birlikte kutlamak için toplandıklarının belirten Merçil, bu günün unutulmaması için çalışacaklarını söyledi. Merçil, kadınlar olarak takımlarının arkasında olduklarını vurgulayarak, ''Kadınlar, çocuklar, erkekler ve yaşlılar olarak bu savaşın içerisindeyiz. Bu süreç içinde bizden desteğini esirgemeyen tüm Fenerbahçeli kadınlara teşekkürlerimizi sunuyorum. Birlikten güç doğurduk'' diye konuştu.





Merçil ile Fenerbahçeli kadın taraftarlar, üzerinde sarı-lacivetli kulübün kadın sporcularının resmi bulunduğu ve ''Biz Fenerbahçeliyiz'' yazan pasta kesti.





Geçen yıl 20 Eylül'de Fenerbahçe'nin Manisaspor ile oynadığı Spor Toto Süper Lig maçında, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle karşılaşmayı sadece kadınlar ve 12 yaş altı çocuklar izlemişti. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli kadın ve çocuk taraftarlar ''FIFA Fair-Play Ödülü''ne aday gösterilmişti.



