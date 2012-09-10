Fenerbahçeli futbolcular testi geçti

Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 10.00’da başladı ve 1 saat 15 dakika sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 2 grup halinde yapılan 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, oyuncuların dayanıklılık kapasitelerini ölçmeye yarayan ’Yoyo Testi’ ile sona erdi.





Milli takımlarında bulunan oyuncular Mert Günok, Bekir İrtegün, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Özgür Çek, Miroslav Stoch, Dirk Kuyt, Joseph Yobo ve Raul Meireles ise antrenmanda yer almadı.





Sakatlıkları süren oyuncular Serdar Kesimal, Volkan Demirel, Milos Krasic, Moussa Sow ve Egemen Korkmaz tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü.





Günün ikinci antrenmanı saat 18.00’de başlayacak. Bu antrenman, basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.





Yoyo testi nedir?





Test, özellikle futbol, basketbol, hentbol, tenis gibi branşlarda sporcuların dayanıklılık kapasitelerini ölçmeye yarar. Yo-Yo aralıklı toparlanma testleri kademeli olarak artan aralıklı bir mekik koşusu testidir ve hızlanma, yavaşlama, toparlanma gibi yetenekleri içermektedir.