Fenerbahçe’ye Volkan müjdesi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın doktoru Burak Kunduracıoğlu, Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa maçında sakatlanan Volkan Demirel ile Spartak Moskova karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Milos Krasic, antrenman sırasında sağ üst adalesinden sakatlanan Serdar Kesimal ve sağ üst arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama olduğu tespit edilen Moussa Sow 'un sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu.





FBTV'ye konuşan Dr. Burak Kunduracıoğlu, Sow ve Krasic 'in geçen sezon yaşadıkları sakatlıklardan dolayı kondisyon eksikliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:





''Bununla birlikte 7 maç yapıyor olmamız ve beraberinde son maçların da tempolu geçmesi Milos Krasic ve Moussa Sow için sıkıntılı bir durum yarattı. Ancak, milli maç arasını değerlendirip, oyuncularımızın daha sağlıklı olmasını amaçlıyoruz. Beraberinde yapacağımız özel antrenmanlarla da oyuncularımızın kuvvetlenmelerini sağlayacağız.





Volkan Demirel için de şunu belirtmek isterim; Volkan'ın bir kıkırdak problemi var ve hala da devam ediyor. Ancak yumuşak dokularda iyileşme var. Takımla birlikte kısmen çalışmalara başladı. Pazartesi günü de takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Serdar'ın da bildiğiniz üzere sağ üst adalesinden bir sakatlığı vardı. Bu sakatlığın şu an için iyileşme safhası geçti, kuvvetlenme safhasındayız. Kondisyonerimizle birlikte yaptığı çalışmalarla bu kuvvetlendirmeyi arttırmayı amaçlıyoruz.''



