Fenerbahçe’ye müjdeli haber

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Fenerbahçe'de Krasic'in daha kendini gösteremeden sakatlanması, Kuyt'la birlikte Egemen'in de sakatlıkla mücadele etmesi Sarı-Lacivertliler'in gardını düşürürken, bu üç oyuncu ile ilgili müjdeli haber Trabzonspor maçı öncesi geldi.





Senegal Milli Takımı'ndan sakat dönen Mehmet Topal ve Sow'un ardından diğer Egemen Korkmaz, Milos Krasic ve Dirk Kuyt'ın durumları teknik heyeti sevindirdi. Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla antrenmanlara çıkamayan Egemen cuma günkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.





Tedavi ve çalışmalarını sürdüren Dirk Kuyt'ın yanı sıra Krasic de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Trabzonspor ile oynanacak maça ilk 11'de başlamasalar bile 18 kişilik kadroya dahil olacak.





Kaynak: Vatan