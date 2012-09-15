Fenerbahçe’ye Gümülcine’den misafir geldi

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinden gelen 47 kişilik Türk kafile, önce Fenerium mağazasında alışveriş yaptı, daha sonra kulüp müzesini ve stadı gezerek, hatıra fotoğrafı çekti.





Kafileye başkanlık yapan Derya Osman'ın, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı gezmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ''Batı Trakya'da çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Hepsi burayı görmek istiyor. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Stadyum yetkilileri çok yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.











