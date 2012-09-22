Fenerbahçe’ye galibiyet yetmedi

Tansev Mıhçıoğlu Basketbol Turnuvası'nın 3. gününün son maçında Fenerbahçe Ülker, TED Ankara Kolejliler'i 89-74 yendi.
Fenerbahçe Ülker bu sonuçla turnuvayı 2'inci olarak tamamlarken, TED Ankara Kolejliler de 3'üncü oldu.
Günün ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 76-75 yenen Karadağ temsilcisi Buducnost Voli, turnuvayı birinci tamamlamıştı.
Fenerbahçe Ülker: 89 - TED Ankara Kolejliler: 74
Salon: Ankara
Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Aydın Karaçam, Mahmut Çürük
Fenerbahçe Ülker: Mccalebb 2, Ömer 18, Sato 17, İlkan 2, Preldzic 8, Barış 7, Bogdanovic 17, Kaya 12, Can Maxim 6, Metecan
TED Ankara Kolejliler: Nedim 12, Penny 16, Stanojevic 21, Murat 7, Woodside 7, Ali, Plisnic 6, Caner 5, Gökhan, Ozan
1. periyot: 25-14
Devre: 45-33
3.periyot: 63-55
5 Faulle oyun dışı kalan (Dk. 23.47) İlkan, Kaya (Dk. 34.16) (Fenerbahçe Ülker)