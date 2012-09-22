Fenerbahçe’ye galibiyet yetmedi

Tansev Mıhçıoğlu Basketbol Turnuvası'nın 3. gününün son maçında Fenerbahçe Ülker, TED Ankara Kolejliler'i 89-74 yendi.





Fenerbahçe Ülker bu sonuçla turnuvayı 2'inci olarak tamamlarken, TED Ankara Kolejliler de 3'üncü oldu.





Günün ilk maçında Pınar Karşıyaka'yı 76-75 yenen Karadağ temsilcisi Buducnost Voli, turnuvayı birinci tamamlamıştı.