Fenerbahçe Volkan’sız çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenmanda, futbolcular 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından 3'e 2 hücum ve savunma organizasyonları çalıştı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.





Antrenmana çıkmayan kaleci Volkan Demirel'in soğuk algınlığı nedeniyle dinlendirildiği bildirildi. Sakatlığı bulunan Serdar Kesimal, tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürürken, 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda bulunan Salih Uçan antrenmanda yer almadı.





Kulüp başkanı Aziz Yıldırım, başkan vekili Abdullah Kiğılı, yöneticiler Ömer Temelli, Semih Özsoy, Tolga Deniz Aytöre, Yasemin Merçil ve Yalçın Haker de antrenmanın bir bölümünü izledi.





Teknik direktör Kocaman ve futbolculara destek için tesislere gelen taraftarlar da çalışmanın ilk yarım saatlik bölümünü takip etti.





Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.