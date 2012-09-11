Fenerbahçe ve Eskişehirspor’a şok!

UEFA Finansal Fair-Play Yönetim Kurulu, 2012/13 sezonunda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ve çeşitli davaları bulunan 23 kulübün gelirlerini geçici olarak dondurduğunu açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımlardan istenen vadesi geçmiş borçların yapılandırılaması ile ilgili bilgileri zamanında göndermeyen kulüplere ceza verildiği belirtildi. Kulüplere 30 Eylül'e kadar borç yapılandırma bilgilerini göndermeleri için ek süre verildi. Eğer kulüpler bu tarihe kadar gereken bilgileri UEFA ile paylaşmazsa, 23 kulübün 2012/13 sezonunda Avrupa Kupaları'nda oynayacağı karşılaşmalarda kazanacakları gelirlere el konulacak.

UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde alınan karara göre gelirleri dondurulan takımlar şöyle:

Eskişehirspor

Fenerbahçe

FK Borac Banja Luka

FK Sarajevo

FK Željezničar

PFC CSKA Sofia

HNK Hajduk Split

NK Osijek

Atlético Madrid

Málaga CF

Maccabi Netanya FC

FK Shkendija 79

Floriana FC

FK Budućnost Podgorica

FK Rudar Pjevlja

Ruch Chorzów

Sporting Clube de Portugal

FC Dinamo Bucureşti

FC Rapid Bucureşti

FC Vaslui

FC Rubin Kazan

FK Partizan

FK Vojvodina