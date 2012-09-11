Fenerbahçe ve Eskişehirspor’a şok!

UEFA Finansal Fair-Play Yönetim Kurulu, 2012/13 sezonunda Avrupa Kupaları'nda mücadele eden ve çeşitli davaları bulunan 23 kulübün gelirlerini geçici olarak dondurduğunu açıkladı.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada takımlardan istenen vadesi geçmiş borçların yapılandırılaması ile ilgili bilgileri zamanında göndermeyen kulüplere ceza verildiği belirtildi. Kulüplere 30 Eylül'e kadar borç yapılandırma bilgilerini göndermeleri için ek süre verildi. Eğer kulüpler bu tarihe kadar gereken bilgileri UEFA ile paylaşmazsa, 23 kulübün 2012/13 sezonunda Avrupa Kupaları'nda oynayacağı karşılaşmalarda kazanacakları gelirlere el konulacak.
UEFA'nın Finansal Fair-Play kuralları çerçevesinde alınan karara göre gelirleri dondurulan takımlar şöyle:
Eskişehirspor
Fenerbahçe
FK Borac Banja Luka
FK Sarajevo
FK Željezničar
PFC CSKA Sofia
HNK Hajduk Split
NK Osijek
Atlético Madrid
Málaga CF
Maccabi Netanya FC
FK Shkendija 79
Floriana FC
FK Budućnost Podgorica
FK Rudar Pjevlja
Ruch Chorzów
Sporting Clube de Portugal
FC Dinamo Bucureşti
FC Rapid Bucureşti
FC Vaslui
FC Rubin Kazan
FK Partizan
FK Vojvodina