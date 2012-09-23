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Fenerbahçe ünvanını korumak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, ligde sahasındaki son 45 maçta yenilmedi.

23 Eylül 2012 Pazar 11:50
Fenerbahçe ünvanını korumak istiyor
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 2009-2010 sezonunun 24. haftasında başladığı yenilmezlik serisinde şampiyon olduğu 2010-2011'in yanı sıra, 2011-2012 sezonunu da yenilgisiz geride bırakan, 2012-2013 sezonundaki ilk 2 maçını galibiyetle geçen Fenerbahçe, ligde seyircisi önünde çıktığı son 45 maçlık periyotta 37 maçı kazanıp 8 kez de berabere kalarak yenilgi yüzü görmedi.

Kadıköy'deki son yenilgisini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı alan ''Sarı Kanaryalar'', sahasındaki başarılı performansını attığı gollerle de süsledi. Yenilgisiz geçen 45 maçlık seride rakip fileleri toplam 97 kez havalandıran Sarı-Lacivertliler, kalesinde ise 23 gol görürken, 119 puan toplayıp, sadece 16 puan yitirdi.

Kadıköy'de, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen Sarı-Lacivertliler, 2011-2012 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Kocaman yönetiminde Kadıköy'de çıktıkları 39 lig maçında yenilgi görmezken, bu süre içinde 32 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 45 lig maçında sezon sezon aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Sezon      O   G    B    M    A    Y    P

------------------------------------------

2009-2010  6   5    1    -    8    1   16

2010-2011 17  14    3    -   41    8   45

2011-2012 20  16    4    -   43   13   52

2012-2013  2   2    -    -    5    1    6

------------------------------------------

4 sezon   45  37    8    -   97   23  119

Trabzonspor'a karşı 3 galibiyet 1 beraberlik

Fenerbahçe, 45 maçlık yenilmezlik serisini yaptığı 2,5 senelik dönemde Kadıköy'de Trabzonspor maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik aldı.

2009-2010 sezonunun 34. haftasında bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu yitiren Sarı-Lacivertliler, 2010-2011 sezonunun 19. haftasında rakibini 2-0, 2011-2012 sezonunun 16. haftasında da 1-0'lık skorlarla yenmişti.

Fenerbahçe son olarak Trabzonspor karşısında 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de 2-0 kazandı.

45 maçlık seri

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilmezlik serisinin maç sonuçları ise şöyle:

2009-2010:

24. hafta Fenerbahçe-M.Park Antalyaspor: 1-0

26. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor.....: 1-0

28. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.......: 2-0

30. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş..........: 1-0

32. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor.....: 2-0

34. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.......: 1-1

2010-2011:

1. hafta Fenerbahçe-M.Park Antalyaspor.: 4-0

3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor.........: 4-2

5. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş...........: 1-1

7. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği.....: 3-0

9. hafta Fenerbahçe-Galatasaray........: 0-0

11.hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor......: 4-2

13.hafta Fenerbahçe-Bucaspor...........: 5-2

15.hafta Fenerbahçe-K.Karabükspor......: 2-1

17.hafta Fenerbahçe-Sivasspor..........: 1-0

19.hafta Fenerbahçe-Trabzonspor........: 2-0

21.hafta Fenerbahçe-Kayserispor........: 2-0

23.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa..........: 2-0

25.hafta Fenerbahçe-Konyaspor..........: 2-0

27.hafta Fenerbahçe-Bursaspor..........: 0-0

29.hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor......: 1-0

31.hafta Fenerbahçe-İBB Spor...........: 2-0

33.hafta Fenerbahçe-MKE Ankaragücü.....: 6-0

2011-2012:

Lig Grubu

---------

1. hafta Fenerbahçe-Orduspor...........: 1-0

3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor.........: 1-1

5. hafta Fenerbahçe-İBB Spor...........: 4-2

7. hafta Fenerbahçe-Samsunspor.........: 0-0

9. hafta Fenerbahçe-K.Karabükspor......: 1-0

11. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor.....: 1-0

13. hafta Fenerbahçe-MKE Ankaragücü....: 4-2

16. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.......: 1-0

19. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor.....: 3-1

21. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.......: 4-0

23. hafta Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu.: 2-1

25. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş..........: 2-0

27. hafta Fenerbahçe-Sivasspor.........: 4-2

29. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği....: 6-1

31. hafta Fenerbahçe-Galatasaray.......: 2-2

32. hafta Fenerbahçe-Bursaspor.........: 1-0

34. hafta Fenerbahçe-M.Park Antalyaspor: 2-0

Süper Final Şampiyonluk Grubu

-----------------------------

1. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor........: 2-0

3. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş...........: 2-1

6. hafta Fenerbahçe-Galatasaray........: 0-0

2012-2013:

2. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor......: 3-0

4. hafta Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu..: 2-1
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