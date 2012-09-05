Fenerbahçe Ülker İtalya’ya gidiyor

Kulüp'ten alınan bilgiye göre, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki hazırlık kampının ardından İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Ülker, 8 Eylül Cumartesi günü İtalya'ya giderek hazırlık maçları yapacak.

9 Eylül Pazar günü Roma'da Acea Virtus Roma ve 12 Eylül Çarşamba günü Siena'da Montepaschi Siena ile 2 hazırlık maçı oynayacak olan Sarı-Lacivertliler, daha sonra Sardunya Adası'nda 14-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek bir turnuvaya katılacak.

Turnuvanın ardından İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, 16 Eylül Pazar günü, Mirsad Turcan'ın jübile maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya gelecek.