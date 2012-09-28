Fenerbahçe Ülker’in kupa maçları İzmir’de

Basketbol Erkekler Spor Toto Türkiye Kupası'nda, D Grubu'nda Galatasaray Medical Park, Erdemir ve Olin Edirne ile mücadele edecek olan Fenerbahçe Ülker Basketbol Takımının maç programı belli oldu. Daha önce Adana'da oynanacağı duyurulan D Grubu maçları İzmir'e alındı.
İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda oynanacak grup maçlarında Fenerbahçe Ülker'in maç programı ise şöyle:
2 EKİM SALI
18.00 Fenerbahçe Ülker-Erdemir
3 EKİM ÇARŞAMBA
20.15 Olin Edirne-Fenerbahçe Ülker
4 EKİM PERŞEMBE
19.15 Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe Ülker
4 Grupta ilk 2 sırayı alacak takımlar, Şubat 2013'te organize edilecek sekizli finallere katılmaya hak kazanacak. Sekizli finaller sonunda 28. Türkiye Kupası sahibini bulacak.