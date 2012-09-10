Fenerbahçe, turnuvaya katılacak

Sezonu, 3 Eylül 2012 Pazartesi günü Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da yaptığı antrenmanla açan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, 21-24 Eylül tarihlerinde Bolu Belediyesi tarafından düzenlenen bir turnuvaya katılacak.

Dört gün sürecek olan turnuvada, İstanbul Üniversitesi, TED Ankara Kolejliler ve Samsun Basketbol Kulübü yer alacak. 21 Eylül Cuma günü saat 16.00'da Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, İstanbul Üniversitesi ile oynayacağı maçla başlayacak olan turnuva, 24 Eylül Pazartesi günü yapılacak final müsabakasıyla son bulacak.

Turnuvanın maç programı şöyle:

21 Eylül Cuma

Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi / 16.00

Ted Ankara Kolejliler - Samsun Basketbol Kulübü / 18.30

22 Eylül Cumartesi

Fenerbahçe - Ted Ankara Kolejliler / 16.00

İstanbul Üniversitesi - Samsun Basketbol Kulübü/ 18.30

23 Eylül Pazar

Fenerbahçe - Samsun Basketbol Kulübü / 16.00

İstanbul Üniversitesi - Ted Ankara Kolejliler / 18.30

24 Eylül Pazartesi

3'üncü ile 4'üncünün oynayacağı karşılaşma / 13.00

1'inci ile 2'ncinin oynayacağı karşılaşma / 15.30



