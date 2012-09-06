Fenerbahçe - Trabzonspor maçının günü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4.haftası ve 5. haftası oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
Program ise şu şekilde:
4. Hafta
15.09.2012 Cumartesi
Kasımpaşa - Gaziantepspor
Recep Tayyip Stadı - 18:00
Bursaspor - KDÇ Karabükspor
Bursa Atatürk - 20:30
MP Antalyaspor - Galatasaray
Akdeniz Üniversitesi Stadı - 20:30
16.09.2012 Pazar
Trabzonspor - Sivasspor
Hüseyin Avni Aker (SEYİRCİSİZ) -18:00
Eskişehirspor - Gençlerbirliği
Eskişehir Atatürk - 18:00
Akhisar Belediyespor - İstanbul BB
Manisa 19 Mayıs - 20:30
Fenerbahçe - Mersin İdman Yurdu
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (SEYİRCİSİZ) - 20:30
17.09.2012 Pazartesi
Beşiktaş - SB. Elazığspor
Beşiktaş İnönü - 20:00
Orduspor - Kayserispor
Ordu 19 Eylül - 20:00
5. Hafta
21.09.2012 Cuma
KDÇ.Karabükspor - MP.Antalyaspor
Dr. Necmettin Şeyhoğlu - 20:00
22.09.2012 Cumartesi
Kayserispor - Eskişehirspor
Kadir Has - 17:00
İstanbul BB - Orduspor
Atatürk Olimpiyat -17:00
Mersin İdman Yurdu - Gençlerbirliği
Tevfik Sırrı Gür - 20:00
Gaziantepspor - Beşiktaş
Kamil Ocak - 20:00
23.09.2012 Pazar
Sivasspor - Kasımpaşa
Sivas 4 Eylül - 17:00
SB.Elazığspor - Bursaspor
Ankara 19 Mayıs - 17:00
Galatasaray - Akhisar Belediyespor
Türk Telekom Arena - 20:00
24.09.2012 Pazartesi
Fenerbahçe - Trabzonspor
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (SEYİRCİSİZ) - 20:00