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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının günü belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta ve 5. hafta programı belli oldu. 5. hafta Fenerbahçe, Trabzonspor ile pazartesi günü saat 20.00'da karşılaşacak.

06 Eylül 2012 Perşembe 20:30
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının günü belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 4.haftası ve 5. haftası oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu.
 
Program ise şu şekilde: 
 
4. Hafta  
 
15.09.2012 Cumartesi
 
Kasımpaşa - Gaziantepspor 
 
Recep Tayyip Stadı - 18:00

Bursaspor - KDÇ Karabükspor

Bursa Atatürk - 20:30

MP Antalyaspor - Galatasaray

Akdeniz Üniversitesi Stadı - 20:30
 
16.09.2012 Pazar

Trabzonspor - Sivasspor

Hüseyin Avni Aker (SEYİRCİSİZ) -18:00

Eskişehirspor - Gençlerbirliği

Eskişehir Atatürk - 18:00

Akhisar Belediyespor - İstanbul BB

Manisa 19 Mayıs - 20:30

Fenerbahçe - Mersin İdman Yurdu

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (SEYİRCİSİZ) - 20:30

17.09.2012 Pazartesi

Beşiktaş - SB. Elazığspor

Beşiktaş İnönü - 20:00

Orduspor - Kayserispor

Ordu 19 Eylül - 20:00

5. Hafta

21.09.2012 Cuma

KDÇ.Karabükspor - MP.Antalyaspor

Dr. Necmettin Şeyhoğlu - 20:00

22.09.2012 Cumartesi

Kayserispor - Eskişehirspor

Kadir Has - 17:00

İstanbul BB - Orduspor

Atatürk Olimpiyat -17:00

Mersin İdman Yurdu - Gençlerbirliği

Tevfik Sırrı Gür - 20:00

Gaziantepspor - Beşiktaş

Kamil Ocak - 20:00

23.09.2012 Pazar

Sivasspor - Kasımpaşa

Sivas 4 Eylül - 17:00

SB.Elazığspor - Bursaspor

Ankara 19 Mayıs - 17:00

Galatasaray - Akhisar Belediyespor 

Türk Telekom Arena - 20:00

24.09.2012 Pazartesi

Fenerbahçe - Trabzonspor

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (SEYİRCİSİZ) - 20:00





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