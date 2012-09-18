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Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda

Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylasında kampa girdi.

18 Eylül 2012 Salı 14:40
Fenerbahçe Topuk Yaylası’nda
Eylül ayı başında İstanbul'da yaptığı antrenmanlarla sezonu açan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde 1 hafta sürecek hazırlık kampı programına bugün (18 Eylül) başladı.

Sarı-Lacivertli Bayan Basketbol Takımı, 21-24 Eylül tarihleri arasında Bolu Belediyesi tarafından düzenlenecek bir turnuvaya da katılacak. Bolu Belediyesi Turnuvası'nda Fenerbahçe'nin yanı sıra İstanbul Üniversitesi, TED Ankara Kolejliler ve Samsun Basketbol Takımları mücadele edecek. Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı Bolu'daki turnuva boyunca 4 hazırlık maçı oynayacak.

Turnuvanın programı ise şöyle:

21 Eylül Cuma
Fenerbahçe - İstanbul Üniversitesi / 16.00
TED Ankara Kolejliler - Samsun Bk / 18.30

22 Eylül Cumartesi
Fenerbahçe - TED Ankara Kolejliler / 16.00
İstanbul Üniversitesi - Samsun Bk / 18.30

23 Eylül Pazar
Fenerbahçe - Samsun Bk / 16.00
İstanbul Üniversitesi - TED Ankara Kolejliler / 18.30

24 Eylül Pazartesi
3'üncülük maçı / 13.00
Final / 15.30
 
Topuk Yaylası kampının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarını Fenerbahçe Uluslararası Spor Kompleksi Ülker Sports Arena'da yapacağı antrenmanlarla sürdürecek olan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, sezon öncesi ikinci hazırlık turnuvası için Kayseri'ye gidecek. Sarı-lacivertliler 29 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi ve Spor Salonu'nda düzenlenecek ve 6 takımın mücadele edeceği 6. Erciyes Cup Turnuvası'na katılacak.
 
Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, bu turnuvanın da ardından 17 Ekim Çarşamba günü Ankara'da Galatasaray ile oynayacağı Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla, yeni sezondaki ilk resmi mücadelesine çıkacak.
 
 
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