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Fenerbahçe taraftarına övgü

Fransız basını, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün oynanan Fenerbahçe - Marsilya maçına geniş yer ayırdı.

21 Eylül 2012 Cuma 11:10
Fenerbahçe taraftarına övgü
Marsilya'nın beraberliği hak ettiğini yazan Fransız basını, Fenerbahçe taraftarından da övgüyle bahsetti. Basında yer alan satır başları şu şekilde:

Le Phoceen: "Marsilya hak etti. Fenerbahçe Sükrü Saracoğlu Stadı'ndaki o müthiş ambiyanstan etkilenmeyerek, hemen maçın havasına giren Marsilyalı futbolcular, hak ettikleri beraberliği aldı. Hatta maçın hemen başında kaçırılan gol fırsatları değerlendirilmiş olaydı, bu müthiş maçtan galip bile çıkmak mümkün olacaktı."

l'Equipe: "Futbolcuların, hakemin çaldığı düdüğü bile duymadığı Saracoğlu'nun o müthiş havasında, Marsilya hak ettiği sonucu aldı. Marsilya'yı ipten son saniyelerde Ayew aldı. Maçın sonucu Türkler için çok acımasızca, fakat mantıklı."

Öte yandan Fenerbahçe taraftarı, maçı yayınlayan Fransız kanalının spikerlerini çok etkiledi. Karşılaşmanın skorunun 2-0 olduğu sırada tüm taraftarın yaptığı tezahüratlardan çok etkilenen spikerler, "Bunu nasıl yapıyorlar? Hayatta bir kere yaşanması gereken ve dünyanın başka hiçbir yerinde yaşanamayacak bir duygu. İnsanın tüyleri diken diken oluyor" ifadesini kullandı.

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