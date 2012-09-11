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Fenerbahçe taraftar dernekleri toplanıyor

Fenerbahçe'nin taraftar dernekleri, 15 Eylül Cumartesi günü Topuk Yaylası'nda toplanacak.

11 Eylül 2012 Salı 11:10
Fenerbahçe taraftar dernekleri toplanıyor
Fenerbahçe Kulübü'nün dünyanın dört bir yanına yayılmış taraftar derneklerinin temsilcileri, 15 Eylül Cumartesi günü, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'ndeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, taraftar derneklerinin temsilcilerinin, 15 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe Topuk Yaylası Kamp ve Dinlenme Tesisleri'nde toplanacakları bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün yurt içi ve yurt dışındaki toplam 145 taraftar derneğinin temsilcilerinin, 14 Eylül Cuma gününden itibaren Topuk Yaylası Tesisleri'nde buluşmaya başlayacağı kaydedildi. 

Derneklerden Sorumlu Asbaşkan Mithat Yenigün, yaptığı açıklamada, başkan Aziz Yıldırım'ın da katılacağı bu toplantıyla, Fenerbahçe'de birlik beraberliğinin hiç eksilmeden hep arttığının gösterileceğini söyledi.

Tüm dernek üyelerini bu toplantıya davet eden Yenigün, şunları söyledi:

''Fenerbahçe, kurulduğu günden beri yalnız sporda değil her alanda ilk olarak saygı, sevgi, barış ve kardeşliği vurgulayan, birçok alanda Türk sporuna öncülük etmiş bir kulüptür. Çizdiğimiz bu yolda zaman zaman önümüz kesilmek istenmiştir. Ancak her zaman olduğu gibi, karşımıza çıkan bu durumlarda da yöneticilerimizle, taraftarımızla, derneklerimizle hep bir arada ayakta durmasını bilip; kulübümüze sahip çıkmışızdır. Birlik ve beraberlik duygularımızın hiç eksilmeden hep arttığını göstermek amacıyla; uzun zamandan sonra başkanımızla yeniden bir arada olarak özlem gidermek ve her zaman yaptığımız gibi fikir alışverişinde bulunmak üzere, 15 Eylül Cumartesi günü Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde başkanımızın da aramızda bulunacağı bir toplantı gerçekleştirilecektir. Tüm derneklerimizin temsilcileriyle bir arada olmak bizi memnun edecektir.'' 

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