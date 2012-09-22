Fenerbahçe set vermedi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da katıldığı özel turnuvadaki ikinci maçında, Alman ekibi Dresdner'i 3-0 yendi.





Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Polonya'nın Wroclaw şehrinde Impel Kulübü'nün davetlisi olarak katıldığı hazırlık turnuvasında Fenerbahçe Bayan Takımı'nın, dün Azeri ekibi Azerrail Bakü'ye 3-0 yenilmesinin ardından, bugünkü maçında ise Alman temsilcisi Dresdner'i, 25-21, 25-15 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardığı aktarıldı.





Fenerbahçe, turnuvadaki üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi Impel takımıyla karşı karşıya gelecek.