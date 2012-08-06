Fenerbahçe Romanya’ya gidiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Romanya'nın FC Vaslui takımı ile oynayacakları rövanş karşılaşması öncesinde, 7 Ağustos Salı günü saat 19:30'da maçın oynanacağı Ceahlaul Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısında Kocaman'a bir futbolcu eşlik edecek.





Sarı-Lacivertliler saat 20:00'de Ceahlaul Stadı'nda maç öncesindeki son antrenmanını yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak.





Vaslui takımının basın toplantısı ve antrenmanı da saat 21:00 ve 21:30'da gerçekleşecek.





Fenerbahçe kafilesi 7 Ağustos Salı günü saat 11:00'de özel bir uçakla Romanya'ya hareket edecek.